Утром выглянуло солнышко.Засверкали сосульки на крышах.Растаяли льдинки на окне.??есело зачирикали воробьи.Какой заголовок подойдет к даному предлажению

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Утром выглянуло солнышко.Засверкали сосульки на крышах.Растаяли льдинки на окне.??есело зачирикали воробьи.Какой заголовок подойдет к даному предлажению

Автор: Гость