Утром выглянуло солнышко.Засверкали сосульки на крышах.Растаяли льдинки на окне.??есело зачирикали воробьи.Какой заголовок подойдет к даному предлажению

Русский язык
Утром выглянуло солнышко.Засверкали сосульки на крышах.Растаяли льдинки на окне.??есело зачирикали воробьи.Какой заголовок подойдет к даному предлажению
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПредлОжению) Заголовок : пробуждение весны
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