Укажите, какая характеристика выделенного в предложении слова неверна: Благородное животное десять раз рисковало жизнью. 1) жизнью — это имя существительное 2) это существительное нарицательное 3) это существительное одушев...

Русский язык

Укажите, какая характеристика выделенного в предложении слова неверна: Благородное животное десять раз рисковало жизнью. 1) жизнью — это имя существительное 2) это существительное нарицательное 3) это существительное одушевлённое 4) в предложении является дополнением

Автор: Гость