Укажите, какая характеристика выделенного в предложении слова неверна: Благородное животное десять раз рисковало жизнью. 1) жизнью — это имя существительное 2) это существительное нарицательное 3) это существительное одушев...
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Укажите, какая характеристика выделенного в предложении слова неверна: Благородное животное десять раз рисковало жизнью. 1) жизнью — это имя существительное 2) это существительное нарицательное 3) это существительное одушевлённое 4) в предложении является дополнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третий ответ является неверным, надеюсь объяснять почему не нужно?
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