Какие бывают типы искусственных водоемов?
География
Какие бывают типы искусственных водоемов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.запрудный водоем, известный с незапамятных времен, размер его может быть от нескольких квадратных метров до гигантских, с акваторией сотни или тысячи гектаров.2.водоем, с мягким гидроизоляционным покрытием ложа, размеры таких водоемов различаются, однако они значительно меньше запрудных водоемов.3.водоем, с твердой водонепроницаемой ванной, чаще используют в качестве бассейнов, для украшения ландшафта их не делают большими.
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