Найдите длину окружности если ее радиус равен 30 см.Пи=3.1
Математика
Найдите длину окружности если ее радиус равен 30 см.Пи=3.1
Ответ(ы) на вопрос:
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Формула длины окружности: l = 2πR l = 2*3,1*30=186 см
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