Два числа относятся как 2:7. Найдите эти числа, если их произведение равно: а)14, б) 56. Решите не уравнением, а задачей

Математика
Два числа относятся как 2:7. Найдите эти числа, если их произведение равно: а)14, б) 56. Решите не уравнением, а задачей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не совсем понимаю, что значит решить "задачей", напишу как решил бы я без уравнений.  Имея произведение чисел (14) и их деление (2/7), то можно просто перемножить два этих значения и мы получим квадрат одного из чисел: 14х2/7=4, значит первое число 2, второе 14/2=7 Для второго варианта, тоже самое 56х2/7=16, значит одно число 4, второе 56/4=14
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