Что такое гармония сюита фреска

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Гармония – это: 1. (греч. harmonia – связь, стройность, соразмерность) Соразмерность частей, слияние различных компонентов объекта в единое огранич. целое. В др. -греч. философии – организованность космоса, противостоящая хаосу. В истории эстетики рассматривалась как существ. характеристика прекрасного. 2. Выразит. cредства музыки, связанные с объединением тонов в созвучия, и последованием созвучий в условиях лада. Важнейшее значение в Г. имеют аккорды: в смене аккордов проявляются их ладовые, гармонич. функции, а также закономерности голосоведения. Гармония во многом зависит от мелодии и в то же время обогащает, углубляет её выразительность.