В магазин завезли по 8 ящиков хурмы и слив.Масса ящика хурмы -9 кг,а слив-15 кг.На сколько килограммов больше привезли ,чем хурмы?
Математика
В магазин завезли по 8 ящиков хурмы и слив.Масса ящика хурмы -9 кг,а слив-15 кг.На сколько килограммов больше привезли ,чем хурмы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8*9=72 2)8*15=120 3)120-72=48 Ответ:На 48 кг больше
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