В магазин завезли по 8 ящиков хурмы и слив.Масса ящика хурмы -9 кг,а слив-15 кг.На сколько килограммов больше привезли ,чем хурмы?

Математика

В магазин завезли по 8 ящиков хурмы и слив.Масса ящика хурмы -9 кг,а слив-15 кг.На сколько килограммов больше привезли ,чем хурмы?

Автор: Гость