Помогите пожайустаа б) 8-x=4 1/7
Математика
Помогите пожайустаа б) 8-x=4 1/7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=8-4 1/7 х=4 6/7 8-4 6/7=4 1/7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В библиотеке два читальных зала. в одном зале 15 столов, а в другом 20. за каждым стол??м может работать одно и тоже число читателей. сколько челов...
Математика
Из 2 сел расстояние между которыми 782 Киллометра на встречу друг другу выехали два автобуса.Скорость первого 40 км/ч ,а второго 94 % от скорости п...
Другие предметы
Математика
В магазин завезли по 8 ящиков хурмы и слив.Масса ящика хурмы -9 кг,а слив-15 кг.На сколько килограммов больше привезли ,чем хурмы?
Русский язык