В библиотеке два читальных зала. в одном зале 15 столов, а в другом 20. за каждым стол??м может работать одно и тоже число читателей. сколько человек может одновременно заниматься в каждом зале, если один из них вмещает на 30 ч...
Математика
В библиотеке два читальных зала. в одном зале 15 столов, а в другом 20. за каждым стол??м может работать одно и тоже число читателей. сколько человек может одновременно заниматься в каждом зале, если один из них вмещает на 30 человек больше, чем другой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 человек за одним столом
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