В библиотеке два читальных зала. в одном зале 15 столов, а в другом 20. за каждым стол??м может работать одно и тоже число читателей. сколько человек может одновременно заниматься в каждом зале, если один из них вмещает на 30 ч...

Математика

В библиотеке два читальных зала. в одном зале 15 столов, а в другом 20. за каждым стол??м может работать одно и тоже число читателей. сколько человек может одновременно заниматься в каждом зале, если один из них вмещает на 30 человек больше, чем другой?

Автор: Гость