Какое влияние на сферы общественной жизни оказали 1)Политическая раздробленнос??ь 2)Татаро-монгольское нашествие и иго 3)Угроза с Северо-Запада Экономическая Политическая Культурная Социальная
История
Какое влияние на сферы общественной жизни оказали 1)Политическая раздробленнос??ь 2)Татаро-монгольское нашествие и иго 3)Угроза с Северо-Запада Экономическая Политическая Культурная Социальная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уровень развития экономики прямым образом влияет на другие сферы общества! Экономика первична а политика вторична! Голодному человеку не до образования, культуре, и тд. На голодный желудок нельзя сочинять музыку. В современном мире без качественного образования трудно найти хорошо оплачиваемую работу и найти свое место в обществе и тд! А чтобы получить качественное образование нужно иметь хороший капитал на уровне государства и семьи! Страна с сильной экономикой Это страна которая вложила много средств на образование своего народа! Яркий пример Япония! Качественное образование-Сильная экономика Сильная экономика-Качественное образование Сильная экономика-Качественное здравоохранение Качественное здравоохранение-Здоровое поколение Сильная экономика - сильная армия (самозащита организма ) Сильная экономика - Высокий уровень жизни населения, доступ к качественной продукции, материальным и культурным ценностям Сильная экономика - Вызывает уважение со стороны других а не насмешки. . И ТД.... И ТД....
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