Каково значения научного понятия "общество"

Обществознание
Каково значения научного понятия "общество"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общество-социальная организация страны,обеспечивающая совместную жизнедеятельность людей.
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