Смысл пословицы "думай ввечеру, что делать поутру

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Смысл пословицы "думай ввечеру, что делать поутру
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Автор: Гость
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Гость:
Делай всё вечером , на утро ни чего не оставляй. ну что-то типо того
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