Как решать примеры с десятичными дробями

Математика
Как решать примеры с десятичными дробями
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Автор: Гость
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Гость:
Так же как и с простыми как:1/5 так и тут 0,2 +0,2 = 0,4
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