Два поезда двигались навстречу друг другу. через 0,5 ч после встречи расстояние между ними стало равным 60 км. Найдите скорость поезда, если у одного из них скорость на 20 км/ч больше

Алгебра
Два поезда двигались навстречу друг другу. через 0,5 ч после встречи расстояние между ними стало равным 60 км. Найдите скорость поезда, если у одного из них скорость на 20 км/ч больше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - скорость медленного х+х+20 -скорость движения навстречу друг другу (х+х+20)*0,5=60 - уравнение 2*х+20=120 2*х=100 х=50 - скорость первого х+20=70 - скорость второго Очень легко,но хотя для кого как)
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