Два поезда двигались навстречу друг другу. через 0,5 ч после встречи расстояние между ними стало равным 60 км. Найдите скорость поезда, если у одного из них скорость на 20 км/ч больше

Алгебра

Два поезда двигались навстречу друг другу. через 0,5 ч после встречи расстояние между ними стало равным 60 км. Найдите скорость поезда, если у одного из них скорость на 20 км/ч больше

Автор: Гость