Сколько получится, если разделить: 8 десятков на 10, 9 сотен на 10, 4 сотни 100, 10 десятко?? на 100. Помогите плс
Математика
Сколько получится, если разделить: 8 десятков на 10, 9 сотен на 10, 4 сотни 100, 10 десятко?? на 100. Помогите плс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80/10=8, 900/10=90,400/100=4, 100/100=1
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