Сколько получится, если разделить: 8 десятков на 10, 9 сотен на 10, 4 сотни 100, 10 десятко?? на 100. Помогите плс

Математика

Сколько получится, если разделить: 8 десятков на 10, 9 сотен на 10, 4 сотни 100, 10 десятко?? на 100. Помогите плс

Автор: Гость