Письмо Учителю по русскому и литературе , пожалуйста помогите , только там должно ??ыть не менее 400 букв))

Гость: Гость:

Здравствуйте уважаемая (имя и отчество)! Я пишу вам письмо (число и месяц,можно и год). Как вы поживаете? У меня лично все хорошо! Чего у вас новенького? У нас в классе всегда что-нибудь да происходит... Сегодня у нас было много уроков и столько же домашнего задания - в общем тяжелый денек! Часто в рабочие дни я хожу на кружки и времени на это все уходит много... Но я стараюсь! А когда наступает пятница,то я сделаю быстро домашнее задание и уже занимаюсь своими делами до того времени,пока не наступит ночь чтобы лечь спать. Вот и выходные наступают! В эти свободные дни для меня, я обычно иду погулять на свежий воздух или начну рисовать то,о чем говорит не фантазия... А вечером я всегда читаю. Мое хобби - (свое хобби). Мои любимые предметы - (свои люб.предметы). И поскольку они входят число моих любимых уроков,то у меня всегда с ними отлично налаживается, ну вообще я получаю по ним пятерки! Особо мои любимые предметы - русский и лит-ра.И я всегда с большим интересом Слушаю вас на уроках. Мечтаю стать (кем хочешь стать),потому что (ну и скажешь почему)) Нашему классу очень повезло с такой прекрасной учительницей как ВЫ! И я давно хотела вам об этом сказать... Ну и вот мое письмо уже кончается... Хочу пожелать вам всего самого наилучшего! Успехов и достижений в вашей жизни и всего-всего,чего хотите...! Буду рада,если и вы мне напишите хоть одно письмо! Удачи ВАМ и Добра! (имя и фамилия твоя) (думаю я все написала то ,что надо))