1) Укажите ряд в котором во всех словах пропущена безударная гласная проверяемая ударением: А)Пор..дниться,фонарь,к..снуться. Б)К..мментарий,об..ятельный,заг..рать. В)Ш..птать,обв..нение,дог..вор. 2)В каком ряду пропущена од...

Русский язык

1) Укажите ряд в котором во всех словах пропущена безударная гласная проверяемая ударением: А)Пор..дниться,фонарь,к..снуться. Б)К..мментарий,об..ятельный,заг..рать. В)Ш..птать,обв..нение,дог..вор. 2)В каком ряду пропущена одна и та же буква? А)Акк..рдеонист,отр..слевой,нар..шивающий. В)Пог..релец, предпол..жить,н..веллист. Б)Я..ственно,путеше..ствие,предчу..ствие. 3)Укажите строчку в которой все слова пишутся через дефис. А)Плащ(накидка),написал(таки),выпукло(вогнутый) Б)Полу(правда), каких(либо), северо(восточный) В)Медленно (медленно), потому(то), авиа(модель)

Автор: Гость