Напишіть детиктив для 7 класа

Гость: Гость:

Была небогатая старушка, живущая этажем выше меня. Ее квартира была небольшая. Она часто приглашала меня выпить с ней чаю и поиграть в лото. Еще у нее была замечательная коллекция фарфоровых кукол. Одни были в массивных, широких платьях до полу, другие же в простой и невзрачной одежде. Но все они были выполнены настолько изящно, что нельзя было оторвать от них глаз. Однажды, я как обычно зашел к ней и увидел, что она сидела на кресле и плакала, а на полу были разбросаны салфетки. подставки и даже блюдца, на которые она ставила своих куколок. -Что произошло? Старушка закрыла лицо руками и продолжала непрерывно всхлипывать. Сквозь дрожщий голос она произнесла следующее: -Мои куколки.. их украли! -Кто!? Я немедлено помогу вам вернуть их обратно! В ту же минуту у меня сработал рефлекс. Я рванул с лестницы на улицу через черный вход и увидел убегающую в дали меня фигуру. Я что есть силу побежал за грабителем, но все мои попытки его догнать оказались напрасными. Я решил первым делом обратиться в полицию, пошел вдоль моста и увидел, что прямо под ним сидит тот человек, за которым я гнался почти пол часа. Я аккуратно подошел сзади и схватил его за руки. Сначала он сопротивлялся, но потом присмирел и опустил голову вниз. -Забирайте своих никчемных фарфоровых кукол, много выручки от них не получишь... -Я взял тканный мешок, в котором была сокровенная коллекция старушки, и не отпуская повел грабителя в полицейский участок. Коллекция была возвращена на место, а старушка все так же приглашала меня на чай.