1. На рис. 146 ВО = МО, ∠ABC = 45°; ∠BCM = 50°; ∠AOC = 95°. Знайдіть кут М . Доведіть, що ∆АВО = ∆СМ??.
Геометрия
1. На рис. 146 ВО = МО, ∠ABC = 45°; ∠BCM = 50°; ∠AOC = 95°. Знайдіть кут М . Доведіть, що ∆АВО = ∆СМ??.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. <AOM - развернутый, то он равен 180 градусов, тогда <MOC=180-95=85 градусов, и он же равен <BOA т.к. тот ему вертикален. Т.к. сумма градусных мер углов треугольника равна 180 градусам, то <MOC=180-85-50=45 градусов. Т.к. <ABO=<OMC=45 градусов, <AOB= =<MOC=85 градусов, BO=MO, то треугольники ABO и OMC равны. Ответ: <OMC=45 градусов; треугольники ABO и OMC равны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Як зробити слово друзі 1. Аналізоване слово 2.На яке питання відповідає 3.яка це ??астина мови 4. Власна чи загальна назва 5.З якими слов...
Українська мова
Математика
Из деревни одновременно в противоположных направлениях выехали 2 всадника. Один всадник ехал со скоростью 10км/ч, а скорость другого - 8км/ч. Какое...
Алгебра
Помогите выполнить действия СРОЧНО!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!! а) (3х-2у)(х+5у) б)(х+2у)во второй степени в)(5x-4y) во второй степени г)(х-3у)(...
Литература