Найдите модуль вектора , с началом в точке A(-9;20) и концом B(3;-15)
Геометрия
Найдите модуль вектора , с началом в точке A(-9;20) и концом B(3;-15)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общая формула длины вектора l = корень из (dx^2+dy^2) dx=3-(-9)=12 dy=20-(-15)=35 l = корень из (12^2+35^2) = корень из (144+1225) = корень из (1369) = 37
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