10092м+11км977м,11т89кг-3т1ц26кг
Математика
10092м+11км977м,11т89кг-3т1ц26кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10092м+11977м=12069м или 12 км 69 м 11089кг - 3126кг=7963кг или 7т 9ц 63 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Определите в какой век вы совершили воображаемое путешествие если известно что С??фийский собор в Киеве построили по приказу Ярослава Мудрого?
Геометрия
1. На рис. 146 ВО = МО, ∠ABC = 45°; ∠BCM = 50°; ∠AOC = 95°. Знайдіть кут М . Доведіть, що ∆АВО = ∆СМ??.
Українська мова
Як зробити слово друзі 1. Аналізоване слово 2.На яке питання відповідає 3.яка це ??астина мови 4. Власна чи загальна назва 5.З якими слов...
Українська мова