10092м+11км977м,11т89кг-3т1ц26кг

Математика
10092м+11км977м,11т89кг-3т1ц26кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10092м+11977м=12069м или 12 км 69 м 11089кг - 3126кг=7963кг или 7т 9ц 63 кг
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