Даны уравнения диагоналей квадрата 4x-5y+3=0 и 5x+4y-27=0, координаты одной из его вершин A(-1;8). Составить уравнение всех сторон квадрата

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Находим координаты точки пересечения диагоналей (точка О) - это и центр квадрата, и центр описанной окружности. 4x-5y+3=0 |x4, 16x-20y+12=0, 5x+4y-27=0|x5, 25x+20y-135=0 -------------------- 41x -123 =0, x = 123/41 = 3. y = (4x+3)/5 = (4*3+3)/5 = 15/5 = 3. Так как вершины квадрата лежат на описанной окружности, то решаем систему уравнений окружности и диагоналей. Находим радиус окружности как расстояние от точки А до точки О. Решением являются координаты точек В и Д: В: (8;7), Д: (-2;-1). Аналогично решаем со второй диагональю и получаем координаты точки С: (7;-2). Имея координаты вершин, находим уравнения сторон: - в канонической форме: общее ВС -9 Х + 1 У + 65 = 0 , СД : Х + 9 У + 11 = 0, АД : -9 Х + 1 У + -17 = 0.