Задайте формулой линейную функцию y=kx, график которой параллелен прямой: а)x+y-3=0 б)2x-3y-12=0 в)2x-y+4=0 г)-x+2y+6=0
Алгебра
Задайте формулой линейную функцию y=kx, график которой параллелен прямой: а)x+y-3=0 б)2x-3y-12=0 в)2x-y+4=0 г)-x+2y+6=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)у=-х б) у=2/3х в)у=2х г)у=1/2х
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