Составьте и запишите предложения со словами Россия хорошо два-три предложения

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Составьте и запишите предложения со словами Россия хорошо два-три предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь. Сколько раз тебя пытали: быть Россией, иль не быть? Родные, вольные края - это Россия - родина моя.
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