Решите уравнение. 9x+x-9x=5; 4x+3x-7x=6
Математика
Решите уравнение. 9x+x-9x=5; 4x+3x-7x=6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9х+х-9х=5 1х=5 х=5:1 х=5 ответ:5 4х+3х-7х=6 х=6 ответ:любое число
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