Придча и ее смысл в жизни

Гость: Гость:

Прочитай узнаешь Белокурый мальчонка вприпрыжку бежал рядом с молодой женщиной, все пытаясь ухватиться за ее руку. Та же только одергивала ее, бормоча про себя:– И где ты только взялся на мою голову? Родился, чтобы мешать мне жить.– Мама, а когда мы вернемся, ты прочитаешь мне сказку о кузнечике?– Бедный мальчишка,– сокрушались окружающие, – глупенький не знает, что она ведет его в детдом.Когда мальчик подрос и смог навещать мать, он старался как можно чаще проводить с ней свое время. Нередко подросток находил мать в пьяном угаре, вызывал скорую, и пока ехали врачи нежно гладил ее руку и целовал грязную щеку:– Зачем же ты так, мамочка? Потерпи, все будет хорошо.– Ненормальный ребенок, да просто глупец. Никакого к себе уважения. У той любви для него не хватило, а он бегает, спасает, – недоумевали