Помогите составить красворд на тему граница биосферы

Гость: Гость:

1. Микроскопические водоросли, мелкие рачки, медузы. 2. Растение. 3. Животное влажного экваториального леса. 4. Животное тайги. 5. Грибы. 6. Название происходит от греческого слова «блуждающий» 7. Животное тайги. 8. Свободно плавающие рыбы. 9. Животное. 10. Животное. 11. У этих рыб есть «фонарь» на голове. 12. Водоросли, актинии, морские звёзды, кораллы. 13. Животное пустыни. 14. Растение. 15. Это животное в 25 раз тяжелее слона. 16. Первые организмы появившиеся на Земле. 17. Основной источник кислорода в океанических водах. 18. Животное пустыни. 19. Зона, где осадки выпадают равномерно в течение года. 20. Животное тундры 21. На этом участке морского дна растут подводные луга из водорослей. 22. Гриб. 23. Этот орган не нужен растениям, обитающим в водной среде. 24. Природная зона, наиболее изменённая человеком. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1. Планктон 2. Папоротник 3. Леопард 4. Лось 5. Сыроежки 6. Планктон 7. Рысь 8. Нектон 9. Бабочка 10. Жук 11. Глубоководные 12. Бентос 13. Тушканчик 14. Мох 15. Кит 16. Бактерии 17. Водоросли 18. Гюрза 19. Экваториальная 20. Лемминг 21. Шельф 22. Мукор 23. Корень 24. Саванна