Подбери пропущенные цифры, обозначенные * 2*3*+*5*8=7129 5**7*+*2*28=910*8 *8*9*1+2*7***=559310 58*4-**2*=3911 7*2**-88*34=59085 *9*7**-386*95=195350 в столбик

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Так вот первое : 7129-5*8=уже видно что2*31 7129-*5*8=ясно что 2631 9-8=1 единицы 100-500=600 значит в сотнях будет 6 А потом на калькуляторе . 3911-**2*=9десятков 5894