В куске было 16 дм проволоки. от него отрезали 2 раза по 6 дм сколько дм проволоки осталось в куске
Математика
В куске было 16 дм проволоки. от него отрезали 2 раза по 6 дм сколько дм проволоки осталось в куске
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*2=12 16-12=4 ответ 4
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