В куске было 16 дм проволоки. от него отрезали 2 раза по 6 дм сколько дм проволоки осталось в куске

Математика

В куске было 16 дм проволоки. от него отрезали 2 раза по 6 дм сколько дм проволоки осталось в куске

Автор: Гость