Анализ стихотворения "месяц"Пушкин

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Екатерина Павловна Бакунина (после замужества – Полторацкая) считается первой юношеской любовью Пушкина. С ней поэт познакомился практически сразу после определения в Царскосельский лицей. Девушка приходилась сестрой Александру Павловичу Бакунину – однокурснику Александра Сергеевича. Вместе с матерью она часто навещала брата. Современники называли ее лицо прелестным, стан – дивным, а обращение – очаровательным. Красавица покорила сердца многих лицеистов. Согласно мнению ряда литературоведов, Пушкин посвятил ей более двух десятков стихотворений. Образ Бакуниной периодически появлялся в его творчестве вплоть до 1825 года. Судя по тому, что лирика, адресованная девушке, в большинстве случаев была отмечена печатью глубокой меланхолии и в ней господствовала тема неразделенной любви, Екатерина Павловна на чувства Александра Сергеевича предпочитала не отвечать.Скорей всего, именно Бакуниной посвящено стихотворение «Месяц», написанное в 1816 году. При жизни Пушкина напечатано оно не было. Впервые его опубликовал Жуковский в посмертном собрании сочинений, изданном в 1841-ом. Лирический герой произведения переживает «несчастную любовь», которая мучает, заставляет его страдать. В ночи он обращается к уединенной луне, своим пасмурным явлением пробуждающей в душе грустные мечтания. Примерно в середине стихотворения читатель узнает, что любовь не всегда была трагической. Герой знавал и минуты счастья. В те ночи сиянье луны было спокойным, ее лучи казались таинственными. Их бледный свет озарял красоту возлюбленной. Причина разлада остается за рамками сюжета. Только финальный риторический вопрос дает намек: «Зачем я с милою простился?».Андрей Белый в статье «Из книги “Поэзия слова”: Пушкин, Тютчев и Баратынский в зрительном восприятии природы» отмечает, что в лирике Александра Сергеевича луна выступает в роли враждебно-тревожной царицы ночи. Она ассоциируется с Гекатой – древнегреческой богиней лунного света, преисподней и всего таинственного. Интересно, что в творчестве Пушкина слова «луна» и «месяц» употребляются в разных случаях. «Луна» зачастую встречается в авторской речи и лексике образованных персонажей. «Месяц» фигурирует в стилизациях под фольклор, в речи персонажей, относящихся к простому народу. В рассматриваемом тексте это разделение еще не работает, так как становление Пушкина как мастера слова в 1816 году только начиналось.