Решите 2 и. 3 задания

Математика
Решите 2 и. 3 задания
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание №3 а)2/5+х=1(целая) 2/15 х=1(целая) 2/15-2/5 х=11/15 б)х-2/3=3/2 х=3/2+2/3 х=2(целых) 1/6 в)(х-2/5)-0,3=2(целых) 1/4 х-2/5=2(целых) 1/4+0,3 х-2/5=2(целых) 11/20 х=2(целых) 11/20+2/5 х=2(целых) 19/20
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