Кто и что представляет нечистую силу в романе мастер и маргарита?

Литература
Кто и что представляет нечистую силу в романе мастер и маргарита?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никто нечто. подумай сама ты без этого никуда
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