Зачем Грибоедов собрал всех героев? "Горе от ума"

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Комедия Грибоедова «Горе от ума» входит в число самых известных произведений русской литературы. Она не потеряла свою актуальность даже в наше время, спустя два века. Конфликт поколений, взаимоотношение человека и общества - эти проблемы существовали, и будут существовать всегда. И сейчас существуют люди, точно сошедшие со страниц комедии Грибоедова «Горе от ума» . И сейчас передовая творческая мысль не всегда находит поддержку окружающих. Молодежи кажутся смешными советы старшего поколения. А старики все время брюзжат, что во времена их молодости все было гораздо лучше. Так и главный герой Грибоедова оказался не понят окружающими его людьми.