Какими звуками различаются: плед - плеть, абонент- абонемент, злость- злостный, лёд- отчитался, лён- день, поделка -подделка?
Русский язык
Какими звуками различаются: плед - плеть, абонент- абонемент, злость- злостный, лёд- отчитался, лён- день, поделка -подделка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мягкой д звуками эмэ мягкой т а про поделку и подделку по одной д
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Письмо учительнице Любовь Владимировне о прочитанной поэме Руслан и людмила помогите срочно дам 10 балов
Математика
Разложите число 126 на два взаимно простых множителя четырьмя различными способам?? (разложения, отличающиеся только порядком множителей, считать з...
Английский язык
ПОМОГИТЕ 20Б My friend boyght a new car last week переделать в типы вопросов; 1.Общий 2.Спецыальный 3.Разделительный 4.Альтернативный 5.Вопро...
Русский язык
Русский язык