ПОМОГИТЕ 20Б My friend boyght a new car last week переделать в типы вопросов; 1.Общий 2.Спецыальный 3.Разделительный 4.Альтернативный 5.Вопрос с подлежащим

Английский язык
ПОМОГИТЕ 20Б My friend boyght a new car last week переделать в типы вопросов; 1.Общий 2.Спецыальный 3.Разделительный 4.Альтернативный 5.Вопрос с подлежащим
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My friend bought a new car last week 1 did my friend buy a new car last week? 2 What did my  friend buy  last week? 3 My friend bought a new car last week, didn't he? 4 did my friend or my brother buy a new car last week? 5 Who bought a new car last week
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Здравствуйте помогите заданием заранее спасибо
Ответить
Русский язык
Сделайте тесты умоляю зарание спасибо
Ответить
Русский язык
Однокоренные слова к слову нога
Ответить
Русский язык
Что такое грамматическая основа?Это главные члены предложения?
Ответить
Русский язык
Придумать 4 словосочетания, где первое слово - причастие на букву Р, а второе - суще??твительное на букву К
Ответить