ПОМОГИТЕ 20Б My friend boyght a new car last week переделать в типы вопросов; 1.Общий 2.Спецыальный 3.Разделительный 4.Альтернативный 5.Вопрос с подлежащим
Английский язык
ПОМОГИТЕ 20Б My friend boyght a new car last week переделать в типы вопросов; 1.Общий 2.Спецыальный 3.Разделительный 4.Альтернативный 5.Вопрос с подлежащим
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My friend bought a new car last week 1 did my friend buy a new car last week? 2 What did my friend buy last week? 3 My friend bought a new car last week, didn't he? 4 did my friend or my brother buy a new car last week? 5 Who bought a new car last week
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Русский язык