Придумать 4 словосочетания, где первое слово - причастие на букву Р, а второе - суще??твительное на букву К

Русский язык
Придумать 4 словосочетания, где первое слово - причастие на букву Р, а второе - суще??твительное на букву К
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Режущий кинжал работающий кондуктор разговаривающий квантирант режущая катана ну вот так как-то
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