Какие из этих слов пришли из иностранного языка вот слова Формула,класс,техника

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Какие из этих слов пришли из иностранного языка вот слова Формула,класс,техника
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Гость:
Формула вроде как....
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