Найди и обведи в предложение слова с йотированными гласными. Звонки поют птицы,з??енят под деревьями весенние ручейки
Русский язык
Найди и обведи в предложение слова с йотированными гласными. Звонки поют птицы,з??енят под деревьями весенние ручейки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПоЮТ(ЙУт);деревьЯМИ(ЙАми);весенниЕ(Йе)
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