Найди и обведи в предложение слова с йотированными гласными. Звонки поют птицы,з??енят под деревьями весенние ручейки

Русский язык

Найди и обведи в предложение слова с йотированными гласными. Звонки поют птицы,з??енят под деревьями весенние ручейки

Автор: Гость