Что такое грамматическая основа?Это главные члены предложения?
Русский язык
Что такое грамматическая основа?Это главные члены предложения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это подлежащие,сказуемое,дополнение и обстоятельство
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