Сделайте тесты умоляю зарание спасибо
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Сделайте тесты умоляю зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17. 1. а, в 2. б, в 3. а 4. Мама купила мороженное, выбранное мною. 5. исполосованное, вставший, колыхающейся - волнистая линия 18. 1. а,в 2. б, д 3. радость, пленявшие, вспоминаю, таинственные, пробудившейся, отчетливо, шелест, поднявшимся, трепетание бабочек, легко порхающих причастные обороты подчеркиваются волнистой линией; крестиком обозначь слова: звуки (1 предложение) , грибом, бабочек
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