Сделайте тесты умоляю зарание спасибо

Гость: Гость:

17. 1. а, в 2. б, в 3. а 4. Мама купила мороженное, выбранное мною. 5. исполосованное, вставший, колыхающейся - волнистая линия 18. 1. а,в 2. б, д 3. радость, пленявшие, вспоминаю, таинственные, пробудившейся, отчетливо, шелест, поднявшимся, трепетание бабочек, легко порхающих причастные обороты подчеркиваются волнистой линией; крестиком обозначь слова: звуки (1 предложение) , грибом, бабочек