Письмо учительнице Любовь Владимировне о прочитанной поэме Руслан и людмила помогите срочно дам 10 балов
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Письмо учительнице Любовь Владимировне о прочитанной поэме Руслан и людмила помогите срочно дам 10 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самой надо думать, а то пишешь 10 баллов, а над вопросом написано 5+3 баллов.
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