Разложите число 126 на два взаимно простых множителя четырьмя различными способам?? (разложения, отличающиеся только порядком множителей, считать за один способ) помогите пожалуйста, срочнооооо(

Математика

Разложите число 126 на два взаимно простых множителя четырьмя различными способам?? (разложения, отличающиеся только порядком множителей, считать за один способ) помогите пожалуйста, срочнооооо(

Автор: Гость