Разложите число 126 на два взаимно простых множителя четырьмя различными способам?? (разложения, отличающиеся только порядком множителей, считать за один способ) помогите пожалуйста, срочнооооо(
Математика
Разложите число 126 на два взаимно простых множителя четырьмя различными способам?? (разложения, отличающиеся только порядком множителей, считать за один способ) помогите пожалуйста, срочнооооо(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
126=63*2 (НОД(63,2)=1 - 63 и 2 - взаимно простые126=7*18 (НОД(7,18)=1 - 7 и 18 - взаимно простые126=126*1 (НОД(126,1)=1 - 126 и 1 - взаимно простые126=9*14 (НОД(14, 9)=1 - 14 и 9 - взаимно простые
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