3+√3х+1=х ирроциональное уравнение 3х+1 под корнем
Алгебра
3+√3х+1=х ирроциональное уравнение 3х+1 под корнем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот) вроде правильно)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Помогите пожалуйста) Разобрать предложение пунктуационный и синтаксический разбор) 1.Обильная роса затопляла травы и листья, но зной проникал у...
Математика
Ломаная линия состоит из 4 звеньев длина каждого из двух звеньев равна 1 см а длина каждого из двух других звеньев равна 3 см начерти ломаную и най...
Русский язык
Какими звуками различаются: плед - плеть, абонент- абонемент, злость- злостный, лёд- отчитался, лён- день, поделка -подделка?