Производная ln3 x^4.
Алгебра
Производная ln3 x^4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(ln3x^4)=4lh3*x³ -----------------------------
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста) Разобрать предложение пунктуационный и синтаксический разбор) 1.Обильная роса затопляла травы и листья, но зной проникал у...
Математика
Ломаная линия состоит из 4 звеньев длина каждого из двух звеньев равна 1 см а длина каждого из двух других звеньев равна 3 см начерти ломаную и най...
Русский язык
Какими звуками различаются: плед - плеть, абонент- абонемент, злость- злостный, лёд- отчитался, лён- день, поделка -подделка?
Русский язык
Письмо учительнице Любовь Владимировне о прочитанной поэме Руслан и людмила помогите срочно дам 10 балов