Если 402 разделить на натуральное число получаем остаток равный 17, тот же число раз??елить на 257 получаем остаток равный 12. Найти натуральное число.

Математика
Если 402 разделить на натуральное число получаем остаток равный 17, тот же число раз??елить на 257 получаем остаток равный 12. Найти натуральное число.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
402-17=385 257-12=245 Теперь необходимо найти НОД (385; 245) (картинку прикрепила) НОД (385; 245) = 5*7=35 402:35=11 (ост.17) 257:35=7 (ост.12)
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