Нужно решить все щажания кроме зачеркнутых ,помоги пжл

Математика
Нужно решить все щажания кроме зачеркнутых ,помоги пжл
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n - любое целое число < 0 x не равно 2 Строим числовую прямую, получаем, что данное уравнение меньше нуля при x ∈ (-∞; 0) ㏒x < ㏒5 Основание - целое число, следовательно x < 5 x = +-2 Следовательно, y определен на промежутке (-∞;-2) ∪ (-2;2) ∪ (2;∞) n - любое целое число n - любое целое число
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