3 умножить скобка 35минус икс скобка равно 63

Математика
3 умножить скобка 35минус икс скобка равно 63
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*(35-х)=63 35-х=63:3 35-х=21 х=35-21 х=14
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