Гость: Гость:

Над войсками затрепетал алый стяг Старец вошел в свою келью Лик иконы был суров и грозен Преграда была воздвигнута на самой дороге. Барыня любила неторопливо вкушать завтрак На границе кланов стояли большие каменные врата Кончина царя вызвала плач и горе во всем государстве Архитектору предстояло воздвигнуть огромный дворец Он смог низвергнуть своего врага с коня наземь Соратник князя был крупным мужчиной сорока лет от роду