Составить предложения со словами стяг старец лик преграда вкушать врата кончина ??оздвигнуть низвергнуть соратник
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Составить предложения со словами стяг старец лик преграда вкушать врата кончина ??оздвигнуть низвергнуть соратник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Над войсками затрепетал алый стяг Старец вошел в свою келью Лик иконы был суров и грозен Преграда была воздвигнута на самой дороге. Барыня любила неторопливо вкушать завтрак На границе кланов стояли большие каменные врата Кончина царя вызвала плач и горе во всем государстве Архитектору предстояло воздвигнуть огромный дворец Он смог низвергнуть своего врага с коня наземь Соратник князя был крупным мужчиной сорока лет от роду
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