Замёрзнет ли вся вода массой 100г при температуре 0 если она отдаёт окружающим тела?? количество теплоты, равно 34кдж?

Физика
Замёрзнет ли вся вода массой 100г при температуре 0 если она отдаёт окружающим тела?? количество теплоты, равно 34кдж?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, замёрзнет 1,2 часть воды
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