Замёрзнет ли вся вода массой 100г при температуре 0 если она отдаёт окружающим тела?? количество теплоты, равно 34кдж?

Физика

Замёрзнет ли вся вода массой 100г при температуре 0 если она отдаёт окружающим тела?? количество теплоты, равно 34кдж?

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