Утирка что такое помогите
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Утирка что такое помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утирка -и, род. мн. -рок, дат. -ркам, ж. прост. 1. Действие по знач. глаг. утирать. — Всего пять недель! — подхватил Лебедев, --- таща из кармана платок для УТИРКИ(вытереть, для того чтобы вытереть) слез.
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