Утирка что такое помогите

Гость: Гость:

Утирка -и, род. мн. -рок, дат. -ркам, ж. прост. 1. Действие по знач. глаг. утирать. — Всего пять недель! — подхватил Лебедев, --- таща из кармана платок для УТИРКИ(вытереть, для того чтобы вытереть) слез.